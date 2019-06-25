بعد أشهر.. أوكسانا فوفودينا تنشر صورتها مع زوجها ملك ماليزيا المتنحّي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد أشهرٍ من الصمت، نشرت ملكة جمال موسكو السابقة، أوكسانا فوفودينا 25 عامًا، صورًا تجمعها بزوجها الملك الماليزي المتنحّي، السلطان محمد الخامس، عبر حسابها على إنستغرام، تضمنت صورًا للزفاف المزدوج في كل من روسيا وماليزيا، لتنهي بذلك 6 أشهرٍ من الشائعات التي رافقت زواجهما وتنحيّه.

وعلقت أوكسانا، التي اعتنقت الإسلام في وقتٍ سابق، على إحدى الصور، قائلةً إنها سعيدة الآن، لأن تشارك لحظات من حياتها مع معجبيها، غير أن اللافت في صورها المنشورة، أنها لم تكن ترتدي الحجاب في أيٍ منها، خصوصًا وأنها ظهرت قبل الزواج وهي ترتديه.

كما كشفت عن كيفية تعارفهما وتطور علاقتهما في أوروبا في ربيع عام 2017، إذ قالت "في ذلك الوقت كنت أجلس مع صديقنا المشترك المتخصص في الجواهر، جاكوب أرابو، وأتناول معه طعام الغداء، حيث التقيت بالسلطان محمد، وقدمنّي له بوصفه ملك ماليزيا".

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وأكملت أوكسانا قائلة: :في البداية اعتقدت أن الأمر مجرد دعابة باعتبارها كانت "ملكة موسكو"، مضيفةً أنهما تحدّثا معًا طوال المساء وتبادلا أرقام هواتفهما.

وفي وقتٍ سابق، نشرت أوكسانا الصورة الأولى لطفلها الصغير، تينغكو إسماعيل ليون، الذي وُلد في شهر أيار/مايو من هذا العام، إلى جانب الصور التي التقطت خلال فترة حملها، والتي وصفتها بأنها "أصعب فترة في حياتها" بعد قضاء الأشهر الثلاثة الأخيرة في المستشفى.

يذكر أن الشائعات حول زواجهما، اندلعت على وسائل التواصل الاجتماعي العام الماضي، وبدأت تكتسب اهتمامًا دوليًا في أوائل هذا العام أثناء تنازل الملك عن عرشه، وهي المرة الأولى في التاريخ الماليزي التي يتنحّى فيها الملك، منذ استقلال البلاد عن المملكة المتحدة في عام 1957.