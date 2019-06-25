طرح الأفيش الرسمي لفيلم "الفيل الأزرق2" خلال أيام

تستعد شركة "سينرجى فيلمز" لطرح الأفيش الرسمي الجماعي لفيلم "الفيل الأزرق2" بطولة النجم كريم عبد العزيز، والمقرر طرحه بدور العرض السينمائى فى موسم عيد الأضحى المقبل، حيث طرحت الشركة الأيام الماضية مجموعة من الأفيشات المنفردة لأربعة أبطال وهم كريم عبد العزيز ونيللى كريم وهند صبرى وإياد نصار، وكانت الأفيشات مقلوبة، نظرا لأدوارهم المميزة فى أحداث الفيلم .

أحداث الفيل الأزرق 2 تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء الدكتور يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق في محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التي تواجهه.

يذكر أن الجزء الثانى من "الفيل الأزرق" يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم، وتنضم لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار كضيف شرف ويجسد شخصية مهمة فى الفيلم، من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

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