كليب محمد رمضان "بابا" يحقق 8مليون مشاهدة علي اليوتيوب

حقق كليب أغنية "بابا" للنجم محمد رمضان، 8 ملايين مشاهدة على موقع يوتيوب، في ستة أيام، والأغنية من كلمات خالد بدران وألحان وتوزيع رامى المصرى وإخراج أحمد عبد الواحد.

وخلال عام استطاع محمد رمضان تقديم العديد من الأغانى المصورة بطريقة الفيديو كليب، وحققت مشاهدات كبيرة، حيث إن "مافيا" كانت الأعلى مشاهدة من بين أغانيه، وتأتى فى المرتبة الثانية أغنية "نمبر وان" التى حققت 106 ملايين مشاهدة منذ طرحها، وحلت أغنية "الملك" فى المرتبة الثالثة بعدما حصدت 91 مليون مشاهدة، فيما جاءت أغنية "فيروس" فى المركز الرابع بـ 26 مليون مشاهدة.

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