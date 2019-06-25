إليسا تعترف بعلاقة حب موضحة إشكالية علاقتها بـ"روتانا"

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""الخليج 365"" من بيروت: اعترفت الفنانة اللبنانية إليسا أنها تعيش قصة حب، مشيرة إلى أنها نتتظر حتى تصبح العلاقة رسمية لتخبر الجميع من هو حبيبها. وذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته على هامش مهرجان موازين في المغرب وطلبت فيه من الصحافيين أن يطرحوا أسئلتهم بحرية.

وكشفت أن الألبوم القادم هو آخر تعاون بينها وبين روتانا بحسب العقد، لكنها لم تحب استراتيجية الشراكة مع تطبيق Deezer لأنها لا تناسبها. موضحة أن ما يضايقها هو أن حقوق الأمانة والملكية الفكرية ليست لها. وأشارت إلى أنها تسعى للاتفاق مع الرئيس التنفيذي للشركة سالم الهندي لأن "روتانا" هي الأولوية عندها حتى الآن، لافتة الى أنها قد تجدد التعاون لكن بإنتاجٍ مشترك بينها وبين الشركة. علماً أنها أعادت نشر تغريدة توضح موقفها من التعاون مع روتانا عبر صفحتها الخاصة على "تويتر":



ورأت أن "السوق الفني الأول عربيًا هو مصر، والوطن العربي كله يعتبرني مصرية الجنسية، وأنا فخورة بلبنانيتي وفخورة بعروبتي"، لافتة إلى أنها تتقن الغناء باللهجة المصرية، لأنها تربت على المسلسلات والأغاني المصرية، وتعتبر مصر أم الدنيا وأردفت: "مصر خط أحمر حالها حال لبنان".

وفي ذات السياق، بررت هفوة مواطنتها ميريام فارس، قائلة: "ما بدنا نكبّر الموضوع. أي إنسان معرّض للغلط، وأرى أن ميريام فارس غلطت، لكنها قدمت اعتذارها الذي قبلته نقابة الموسيقيين. ولن أهاجم بنت بلادي". واستدركت: "أنا من صاحبات الأجر العالي في مصر، وأحصل على الأجر الذي أريده، وأحاول تقليل هذا الأجر لأتمكن من تقديم حفلات أكثر".

هذا ونشرت صفحة محبي ميريام فارس رابط الفيديو بمقتطفات من حديث إليسا تحت عنوان "إليسا تدافع عن ميريام فارس":



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وفيما أكدت أنه لا يوجد خلافات بينها وبين أي فنان أو فنانة، قالت: أرى أن شخصيتي اليوم ساعدتني في كسر التابوهات ومنحتني القوة لمناقشة مواضيع حرجة. أما المعترضين على وجودي في لجان تحكيم البرامج الموسيقية، لو كانوا يملكون خبرتي لكانوا مكاني في تلك البرامج!

وبدت متصالحة جداً مع نفسها بقولها: "أعلم أنني لست أقوى صوت في الوطن العربي، لكن نوع الموسيقى الذي أقدمه يناسب العالم كله". وأضافت مؤكدة على أنها لا تمتلك استراتيجية شخصية واضحة للوصول إلى العالمية، لأنها تهتم أولًا للنجاح في الوطن العربي. وقالت: "فوزي بجوائز عالمية في مشواري الفني، لا يعني أنني فنانة عالمية".

وحول وضعها الصحي أكدت أنها بخير مشيرة إلى أنها ذهبت للعلاج في ألمانيا لمدة 21 يومًا، بسبب تورّم في يدها كان من أعراض مرضها الجانبية. لافتة إلى أنها تعاونت مع وزارة الصحة اللبنانية للتوعية حول مرض السرطان.

وأكدت أنها لا تفكر بخوض تجربة التمثيل حتى لا تصاب بالحزن إن فشلت، فيما شبّهت مواقع التواصل بالسم في حياة الناس، لافتة إلى أنها تحاول أن تكون إيجابية في استخدامها.

هذا وجددت إليسا دعمها لقضايا النساء معبِّرة عن أسفها الشديد لتعرّض 50% من نساء الوطن العربي للعنف المنزلي، وقالت أنها فخورة بكونها امرأة استطاعت تقديم ما عجز عنه الكثير من الرجال.

