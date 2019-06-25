اشقاء النجمات العرب الأكثر وسامة

تفوق البعض من أشقاء النجمات العرب في الوسامة والجمال حتى بات ينافس أهم النجوم في الوطن العربي.

الصور أعلاه تظهر أشقاء النجمات العرب الأكثر وسامة:

تهتم النجمة أصالة نصري بالظهور برفقة شقيقها أنس وتحتفل معه بكل المناسبات العائلية ويظهر برفقتهم أحياناً زوجها المخرج طارق العريان.

في حين لا تظهر النجمة اللبنانية سيرين عبد النور برفقة شقيقها إلا أن شقيقتها سابين نشرت صورة برفقة شقيقها جورج الذي لفت الأنظار إليه بملامحه الأوروبية الجميلة وهو ما تكرر مع الممثلة الشابة إيميه الصياح وشقيقها إيلي الوسيم جدًا.

وفي الأيام الأخيرة ظهرت ياسمين صبري برفقة شقيقها الذي يعاني من متلازمة داون الا ان ملامحه تبدو في غاية الوسامة.

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وهناك نجمات يظهرن برفقة أشقائهن الذين يتشاركون معهم الفن ويديرون قسماً من أعمالهن مثل النجمة اليسا التي ظهرت برفقة شقيقها، والنجمة نانسي عجرم التي ظهرت مع النجم نبيل عجرم شقيقها.

كما ان النجمة سوزان نجم الدين ظهرت برفقة شقيقها الممثل السوري المنتصر الذي يبدو مقرباً اليها كثيراً ويشببها الى حد كبير.

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