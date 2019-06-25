فيديو صادم.. قمر تثير الجدل مجدداً بفستان يكشف الكثير من صدرها

كتب امير فتحي في الثلاثاء 25 يونيو 2019 02:50 مساءً - أثارت الفنانة قمر الجدل مجدداً، عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، بعد أن نشرت مقطع فيديو لها إعتبره البعض صادم، حيث ظهرت فيه وهي تجلس على منضدة وترتدي فستاناً ضيّقاً، يكشف الكثير من صدرها.
وظهرت قمر وهي تتمايل على أنغام أغنية للفنان آدم، وعلّقت على الفيديو، قائلة: “مع احترامي للكل.. أي تعليق زبالة متل صاحبو رح ياخد بلووك.. صفحتي مش للمرضى نفسياً”.
وقد أثار الفيديو ضجة كبيرة بين متابعي قمر، فمنهم من عبّر عن إعجابه بها، ومنهم من إنتقدها بسبب جرأتها التي تخطّت الحدود.
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