سوزان نجم الدين كادت ان تموت خنقا في كواليس «ابن أصول»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، عن تعرضها للعديد من الصعوبات خلال تصوير مسلسل “ابن أصول”، والذي عرض خلال السباق الرمضاني الماضي.

وقالت سوزان نجم الدين، في حوارها مع مجلة “زهرة الخليج”، أنها تعرضت لموت حقيقي في ثاني أيام تصوير المسلسل، حيث كانت تأكل قطعة من حلوى “البونبون”، علقت في حلقها فاختنقت، مرجعة ذلك إلى إصابتها بالحسد.

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وأضافت، أنها بذلت مجهود كبير في التحضير لشخصية “صولا” التي تطلبت منها تكلفة مادية كبيرة، تسمح باقتناء ملابس كلها من الماركات العالمية، وأحضرتها من الخارج، لأنها وجدت أن هذه الشخصية تشترك مع شخصية سوزان نجم الدين الحقيقية في الأناقة والشكل، إلى جانب المجهود النفسي والتفرغ الكامل.

مسلسل «ابن أصول»، بطولة حمادة هلال، وأيتن عامر، ومحمد نجاتي، ورانيا منصور، وإيناس كامل، وإسلام إبراهيم، وعماد رشاد، وكريم أبو زيد، و وفاء سالم، و أحمد حلاوة، و أحمد كرارة، و حمزة العيلي، و الطفل محمد الفخراني، و لاشينة لاشين، وتأليف أحمد محمود أبو زيد، و إخراج محمد بكير، ومن إنتاج سينرجي.