فيفي عبده: لا خلاف مع حورية فرغلي.. ولهذا صفعت ابنتي عزة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أكدت الفنانة المصرية فيفي عبده أنها سعيدة بالنجاح الذي حققه مسلسل «مملكة الغجر»، والذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي.

فيفي قالت إنها غابت عن الدراما منذ سنوات، وعندما عرض عليها سيناريو المسلسل لم تتردد لأنها تحمست للفكرة، وعرفت أنها ستنال إعجاب الجمهور لو تم تنفيذها بشكل جيد.

الفنانة المصرية أشارت إلى أنها كانت قلقة جدا من عدم اللحاق بالموسم، وشعرت هي وكل فريق العمل بإرهاق وتعب شديد بسبب التصوير المستمر لتقديم الحلقات في موعدها.

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فيفي نفت وجود أي خلاف بينها وبين الفنانة حورية فرغلي بسبب اسم المسلسل، وأكدت أن ما قيل بهذا الشأن غير صحيح، وأنها تحترم حورية، وعندما عملت معها وجدتها فنانة موهوبة وعلى قدر المسئولية.

الراقصة المصرية تحدثت عن مشاركة ابنتها عزة مجاهد في العمل، وقالت إنها تعمدت في مشهد ضربها لها أن تصفعها بقوة حتى يقتنع المشاهد، مما أثار دهشة فريق التصوير، واقتدت في ذلك بالفنان أحمد زكي الذي كان يتقمص الدور للنهاية.

فيفي كشفت أيضا عن تفاصيل أخرى بحياتها وقالت إنها تحب السفر كثيرا لكل الدول، كما أنها تحب الضحك ولا تحب التواجد بين أشخاص يسببون لها الحزن وهذا معروف عنها.

الفنانة المصرية اعترفت انها لم تعد تحب الاحتفال بعيد ميلادها، وخاصة أنها أصبحت تتقدم في السن، وأن أي احتفال يكون من ترتيب عائلتها.