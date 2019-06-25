فيديو.. عبدالسلام جمعة مدير فريق الوحدة يقدم لاعبيه الجدد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عقد نادي الوحدة الإماراتي مؤتمرا صحفيا، صباح اليوم الإثنين، حيث قدم مدير الفريق الأول عبدالسلام جمعة اللاعبين الجدد الذين تعاقد معهم النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وجاءت أبرز تعاقدات العنابي في الميركاتو الصيفي، انضمام الأوروجواياني نيكولاس ميليسي لصفوف الفريق قادما من الظفرة، والحسين صالح من النصر.
"العين الرياضية" ترصد في الفيديو التالي تقديم عبدالسلام جمعة مدير فريق الوحدة الأول للاعبين الجدد.
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