فيديوجراف.. حقائق عن أول صدامات الأبطال بين جنوب أفريقيا وكوت ديفوار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يلتقي منتخبا جنوب أفريقيا وكوت ديفوار (الإثنين) لحساب المجموعة الرابعة من منافسات كأس أمم أفريقيا 2019 المقامة حالياً في مصر. وستكون المواجهة هي الأولى في النسخة الحالية بين بطلين سابقين للبطولة الأفريقية. علماً بأن المجموعة الرابعة هي الوحيدة في أمم أفريقيا 2019 التي تضم 3 أبطال سابقين، حيث تضم أيضا منتخب المغرب بجانب الأفيال والأولاد. وسبق أن التقى المنتخبان من قبل في نسخة 1998 في بوركينا فاسو، حيث تعادلا 1-1 وقت كانت جنوب أفريقيا هي حاملة اللقب. "العين الرياضية" تبرز عبر الفيديوجراف التالي مجموعة من الحقائق عن تاريخ لقاءات المنتخبين.

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