النجمات يحتضنّ صيحات الألوان الجريئة في حفل توزيع جوائز BET 2019

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كان اتجاه النيون حاضرا بقوة في لوس أنجلوس في حفل توزيع جوائز BET لعام 2019.

وقد اختارت العديد من النجمات الظهور بظلال مختلفة من النيون على السجادة الحمراء للحدث العالمي، خصوصا أنها هذه الظلال هي الأبرز والأكثر شعبية هذا الموسم.

كان النيون الأخضر اللون السائد، وقد اختارته كل من المغنية إيلا ماي ومصففة الشعر الشهيرة كليف فيمير اللتين تألقتا ببدلتين أنقيتين كلاسيكيتين بهذا الظل.

أما الظل الثاني السائد فكان هو ظل الفوشيا أو الوردي الساخن، والذي تألقت به مغنية الراب Saweetie، مرتدية فستان قصيرة بفتحة صدر واسعة مع قفازات جلدية باللون الفيروزي النابض بالحياة وصنادل معدنية بأحزمة مزدوجة.

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كما اختار النجم الشاب كريستوفر جيفرسون بدلة رجالية بنفس الظل لحضور الحفل نسقها مع حذاء رياضي أبيض.

وبرز أيضا ظل برتقالي النيون على السجادة الحمراء، حيث ارتدت النجمة بيري كامبر بدلة بكم واحد على شكل فستان قصير باللون النابض بالحياة، ونسقتها مع كعب معدني.

وبطبيعة الحال، لا يمكننا أن نتحدث عن صيحات النيون دون أن نتحدث عن الأصفر الفاقع، حيث ارتدت النجمة كاتلين نيكول بدلة جمبسوت بلون أصفر نيون مع حذاء بلاتفورم أسود سميك.

واختارت كارويتش تران نفس الظل، لكن على شكل بدلة بنطلون صفراء كاملة نسقتها مع صندل لامع مدبب بلون الفوشيا.