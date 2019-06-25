جلال شموط: أحبّ متابعة الموضة.. وعلاقتي بابنتيّ قوية

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكد الفنان السوري جلال شموط على علاقته القوية بالموضة، وحبه لمتابعة كل مايتعلق بها، منوّهًا إلى حبه للجرأة في كل مايتعلق بالفن.
وتحدث شموط إلى موقع فوشيا، على هامش حضوره عرض أزياء خاصًا بالمصممة زينة حلال، عن الألوان التي يحبها، وتلك التي لايختارها ولا يرغب بارتدائها؛ لأنها لاتناسبه.
كذلك أكد الفنان السوري على علاقته القوية بابنتيه، وأنه كأي أب طبيعي في هذا المجتمع، مضيفًا أنه خلال فترات العمل لا يبتعد عنهما بسبب التصوير.
من جانب آخر، تحدث عن مسلسل "باب الحارة 10"، وماهي الحالة التي سيتواجد بها في الأجزاء المقبلة من العمل.
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