داوود الشريان متهم "بقطع رزق" إعلامي سعودي وتهديده بأهله!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فاجأ الإعلامي السعودي الشاب، عمر النشوان، متابعيه وزملائه الإعلاميين بتغريدات حملت الكثير من الغضب، بعدما أعلن عبر تويتر اعتزاله الإعلام بصفة نهائية، بعد 6 سنوات تقريبًا، متنقلاً بين الإذاعة وقنوات mbc والعربية، وأخيرًا القناة السعودية.
وتحدث النشوان عن اعتزاله الإعلام بقوله: "أنا عمر بن علي بن عبدالعزيز النشوان أعلن اعتزالي الإعلام نهائيًا".
اعتزال النشوان وضع أكثر من علامة استفهام عن الأسباب التي جعلته يتخذ هذا القرار، غير أنه عاد بعدها ليكشف أن رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون، داوود الشريان، هو من يقف خلف اعتزاله.
فكتب النشوان تغريدة: "لا عودة لي للإعلام طالما هناك سلفه اسمه داود الشريان ولن أغرد بعد اليوم .. طالما هو من يقود الإعلام"، وأوضح في تغريدة ثانية بتعرضه للتهديد: "ماهو عمر بن علي النشوان اللي يتهدد بأهله وبعرضه، اسألوه هذا هو حي يرزق قطع الله زرقة زي ما قطع رزقي".
وتضامن عدد من الإعلاميين السعوديين مع النشوان، وطالبوه بالعدول عن قرار الاعتزل، مؤكدين دعمهم ووقوفهم بجانبه.
حديث "مذيع الحرب" كما يحب أن يطلق عليه، لن يتوقف عند اعتزاله، فهناك مؤشرات تشير إلى فتح تحقيق حول ما تعرض له، والدوافع التي جعلته يتحدث بهذا الأسلوب.
يشار إلى أن عمر النشوان عمل في القناة الاقتصادية الفضائية، ومنها للعمل بقناة "عالي" التابعة لوزارة التعليم العالي، وبعدها عمل مراسلاً في برنامج "الثامنة" على mbc
ثم اتجه إلى (الإذاعة)؛ لما يتميز به من خامة صوت، فعمل مذيعًا في قناة "العربية"، فهو من أعلن عن عاصفة الحزم، وإعلان وفاة الملك السعودي السابق عبدالله بن عبد العزيز، وإعلان الأوامر الملكية، ومبايعة الملك سلمان بن عبد العزيز، وغيرها، ثم اتجه أخيرًا إلى القناة السعودية والتي غادرها معلنًا ابتعاده عن الإعلام نهائيًا.
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