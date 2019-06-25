فيفي عبده تستعرض مكياجها بعد أزمة حواجبها بمقلب رامز في الشلال

نشرت الفنانة فيفي عبده مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على انستجرام، علقت من خلاله على حلقتها في مقلب "رامز في الشلال" وتحقيق فيديوهات بملايين المشاهدات على يوتيوب.

وظهرت فيفي عبده في الفيديو بكامل مكياجها، الذي تعمدت إظهاره وإظهار رسم حواجبها من خلال تقريب اللقطة على تفاصيل وجهها، وذلك بعدما أثارت حالة جدل بسبب اختفاء حواجبها بمقلب "رامز في الشلال" بعدما اختلط وجهها بالماء وذابت مساحيق التجميل من على وجهها.

وكانت فيفي عبده، قد اعترفت في فيديو لايف عبر انستجرام، بأنها ليس لديها حواجب، وترفض أن ترسمها بـ "التاتو"، مشيرة إلى أنها تقوم فقط برسم الحواجب بمستحضرات التجميل على الطريقة التي تحبها، وذلك بعدما علق كثير من النشطاء على السوشيال ميديا على اختفاء حواجبها بمقلب رامز جلال.

وسقطت فيفى عبده ضحية لمقلب برنامج «رامز فى الشلال» والذي قدمه الفنان رامز جلال خلال شهر رمضان هذا العام، لتكون الضحية الأولى في البرنامج.

ويبدأ المقلب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، ويتم ﺗوﺻﯾﻠﮫ إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ في إحدى جزر شرق آسيا حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم تظهر "غوريلا مُفترسة" من بين الأشجار والأدغال، بصورة غير متوقعة أﻣﺎم اﻟﺿﯾف بعد ما يظن أنه قد نجا وهو ما يُزيد من فزعه وخوفه.

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وتقوم فكرة برنامج "رامز فى الشلال" على ظهور رامز جلال خلال البرنامج ، متخفيًا في زي غوريلا بين الأدغال، بينما ضحاياه من النجوم يقاومون الأمواج، وتدافع المياه في الشلال، قبل أن يواجهون مصيرهم أمام الغوريلا المصطنعة، ليقوم «رامز» في النهاية بنزع الماسك من وجهه، ويكشف عن شخصيته للضحايا، الذين انهالوا عليه بالضرب.

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