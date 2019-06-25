فيلم Toy Story 4 يحقق 244 مليون دولار أمريكي حول العالم

واشنطن - لايف ستايل
استطاع فيلم Toy Story 4 أن يحقق إيرادات وصلت الي 244 مليون دولار أمريكي حول العالم وهو الفيلم الذي من المقرر أن يعرض في 4 آلاف شاشة عرض حول العالم.
فيلم Toy Story 4 من إخراج جوش كولى، تأليف جون لاسيتر، أندرو ستانتون، بيت دوكتر، لى أونيريك، ويل ماكورماك، ستيفانى فولسوم، سى أندرسون.
الفيلم يضم أصوات مجموعة متميزة من الممثلين وهم توم هانكس، آنى بوتس،كيانو ريفز، باتريشيا أركيت، جوان كوزاك، كريستين شال، تيم ألين، لوري ميتكالف، بوني هانت، جودى بنسون، لوري آلان، جيف جارلين، بليك كلارك، باد لوكي، إستل هاريس، جيف بيدجون.
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