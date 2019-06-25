هجوم ناري من أحمد السعدني على هاني شاكر بسبب ميريام فارس

شنّ الفنان أحمد السعدني، هجومًا شرسًا على المطرب هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية؛ بسبب قراره بالعفو عن ميريام فارس عقب إساءتها لمصر خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد على هامش مهرجان "موازين" الذي يُقام فى المغرب؛ بعدما قالت إنها ثقيلة على مصر، وأجرها ضخم لا يستطيع أحد فى مصر تحمله.

وقال أحمد السعدى، عبر حسابه على "تويتر": "هو فعلًا الاستاذ هاني شاكر قبل اعتذار الاخت مريام وعفا الله عما سلف وكده؟ لماذا لم يتم التعامل مع هذه الحالة كما تم التعامل مع شيرين؟ ولا إحنا زي القرع !! نرجو التوضيح".

وكانت ميريام فارس قدمت اعتذارًا رسميًا على ما بدر منها في المغرب، مؤكدة أنها لم تقصد ما قالته، وأنه تم تحريف حديثها.

وخرج هانى شاكر يؤكد أن نقابة المهن الموسيقية تقبلت اعتذارها، وأن الخطأ وارد وهى زلة لسان.

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