ريم مصطفى تواصل تصوير فيلم "ولاد رزق2" لطرحه في عيد الأضحى

تواصل الفنانة ريم مصطفى، تصوير فيلم "ولاد رزق 2"، الذي من المقرر أن تخوض به موسم عيد الأضحى المبارك. يذكر أن "ولاد رزق 2" يشارك فى بطولته كل من الفنان عمرو يوسف، أحمد الفيشاوى، محمد ممدوح، أحمد داوود، كريم قاسم، نسرين أمين، إضافة إلى خالد الصاوى وباسم سمرة، وعدد من ضيوف الشرف، العمل تأليف صلاح الجهينى، وإنتاج سينرجى فيلمز والطاهر ميديا برودكشن وطارق العريان. قد يهمك ايضاً: ريم مصطفى تُؤكِّد على عشقها للسفر وتختار أعمالها بعناية ريم مصطفى تتألق في جلسة تصوير جديدة على شاطىء البحر

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