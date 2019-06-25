بالصور.. إنجي وجدان تدعم محاربات سرطان الثدي في بهية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

أجرت الفنانة إنجي وجدان، زيارة لمستشفى بهية للكشف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان، وذلك ضمن عدد من الزيارات التي أجراها المشاهير ونجوم الفن والمجتمع، في إطار الدعم النفسي لمحاربات سرطان الثدي.

والتف حولها عدد من مسئولي المستشفى لاستقبالها، على رأسهم المهندس ماجد حمدي عضو مجلس الإدارة بالإضافة إلى عدد من المحاربات اللاتي سعدن بزيارتها وتواجدها معهن في جو من التفاؤل والبهجة.

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واستمعت "إنجي" خلال الزيارة إلى فيلم قصير حول نشأة مستشفى بهية، وأبرز الزيارات التي قام بها المشاهير وكلماتهم التي وجهوها لدعم العمل الخيري ومؤازرة محاربات سرطان الثدي.

والتقطت عددا من الصور التذكارية داخل المستشفى، وهنأت مجموعة من المتعافيات لتماثلهن إلى الشفاء بعد رحلة العلاج.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة إنجي وجدان، مسلسل " طلعت روحي" الذى لاقى ردود أفعال إيجابية وشاركها البطولة نيكولا معوض، صفاء الطوخي، نهال عنبر، وهو من إخراج رامي رزق الله.