بالفيديو.. رانيا فريد شوقي تحتفل بعيد ميلاد زوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
احتفلت الفنانة رانيا فريد شوقي، بعيد ميلاد زوجها تامر الصراف، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".
ونشرت رانيا مقطع فيديو مجمع لصور مع زوجها، وعلقت: "هدفي الأول هو وضع ابتسامة على وجهك، أنت تعني العالم بالنسبة لي عيد ميلاد سعيد لزوجي الرائع".
وأضافت: "كل سنة وإنت حبيبي وعقبال مليون سنة يا رب في صحة وسعادة ونجاح وحب وخير وكل حاجة حلوة زيك... بحبك".
وعلقت وفاء عامر على الفيديو، قائلة: "كل سنة وإنت طيب يا عسلية يخليكم لبعض يا تيمور".
يذكر أن النجمة رانيا فريد شوقي احتفلت بزفافها على تامر في حفل عائلي داخل منزلها، وأقيم في أغسطس 2015.
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