أنغام بفستان أبيض في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: شاركت المطربة أنغام، جمهورها، بصور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ونشرتها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام". ظهرت أنغام في الصور بإطلالة أنيقة، مرتدية فستان طويل من اللون الأبيض، وحازت الصور على إعجاب الجمهور. يذكر أن النجمة أنغام أحيت حفلًا غنائيا كبيرا يوم الأحد الماضي، بمدينة "جدة" بالمملكة العربية السعودية، وذلك على مسرح نادي "الجوهرة"، ويعد حفلها الخامس بالمملكة العربية السعودية.

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