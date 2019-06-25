- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
نشر المؤلف تامر حبيب، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة للبوستر الدعائي لفيلمه الشهير "سهر الليالي"، الذي عرض عام 2003.
وعلق: "زي النهاردة من ١٦ سنة، كانت أول ليلة عرض، ياااااه يا سهر الليالي".
وعلقت الفنانة ندى خيري، على الصورة قائلة: "أحلى قصة فيلم من ساعتها، كاست وتمثيل وإخراج".
فيلم "سهر الليالي" تم انتاجه عام 2003 بطولة فتحي عبدالوهاب، أحمد حلمي، خالد أبو النجا، شريف منير، منى زكي، جيهان فاضل، وحنان ترك، وأخرجه هاني خليفة.
كانت هذه تفاصيل خبر تامر حبيب ينشر بوستر "سهر الليالي": "من 16 سنة أول ليلة عرض" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.