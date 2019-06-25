تامر حبيب ينشر بوستر "سهر الليالي": "من 16 سنة أول ليلة عرض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشر المؤلف تامر حبيب، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة للبوستر الدعائي لفيلمه الشهير "سهر الليالي"، الذي عرض عام 2003.

وعلق: "زي النهاردة من ١٦ سنة، كانت أول ليلة عرض، ياااااه يا سهر الليالي".

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وعلقت الفنانة ندى خيري، على الصورة قائلة: "أحلى قصة فيلم من ساعتها، كاست وتمثيل وإخراج".

فيلم "سهر الليالي" تم انتاجه عام 2003 بطولة فتحي عبدالوهاب، أحمد حلمي، خالد أبو النجا، شريف منير، منى زكي، جيهان فاضل، وحنان ترك، وأخرجه هاني خليفة.