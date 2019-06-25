بعد حفله في موازين.. سعد الصغير يوجه رسالة للشعب المغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

وجه المطرب سعد الصغير، رسالة شكر للشعب المغربي، بعد إحياء حفله الغنائي أمس الإثنين، ضمن فعاليات الدورة الثامنة عشر من مهرجان موازين.

ونشر "سعد" صورة له وهو يحمل علم المغرب خلال الحفل، عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، وعلق: "المغرب من مهرجان موازين 2019 كل الشكرعلى الاستقبال وكل الشكر لمهرجان موازين على التنظيم والجمال".

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وتابع: "وزي ما قُلت في الحفل، أنا بعشق شعب المغرب علشان دايما ببقى في كل سنة وسط ناس أنا بحبها، وفي مهرجان موازين العالمي، تحياتي ليكو من كل قلبي بجد، وتحياتي لكل الشعوب اللي حضروا الحفل، كنت مبسوط معاكم بجد المغرب".

وقدم سعد الصغير حفلا غنائيا ناجحا في مهرجان موازين، على مسرح النهضة في العاصمة المغربية "الرباط"، وشاركه الحفل المطرب الفلسطيني محمد عساف.