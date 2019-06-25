شاهد.. نانسي عجرم تكشف عن وجه مولودتها الجديدة

نشرت المطربة نانسي عجرم، لأول مرة صورة مع مولودتها الجديدة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصير "تويتر". وعلقت "نانسي" على الصورة قائلة :"صباح الخبر لايا"، ولاقت الصورة علي إعجاب الكثير من متابعيها حيث كشفت عن ملامح وجه طفلتها لأول مرة. يذكر أن آخر أعمال الفنانة نانسي عجرم كليب "الحب زي الوتر" من كلمات: محمد رفاعى، وألحان، وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم.

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