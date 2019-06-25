إياد نصار ضيف أحمد مراد في برنامج "ليل داخلي"

يحل الفنان إياد نصار، ضيف برنامج "ليل داخلي" الذي يقدمه الكاتب أحمد مراد، ويُذاع عبر محطة "إينرجي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً. في تمام الساعة الثامنة مساءً. ومن المقرر أن يكشف "نصار" خلال الحلقة عن مشاركته في فيلمي "كازابلانكا" و"الممر"، والاستعداد لكل منهما، ويتحدث عن أبرز الصعوبات التي تعرض لها والمنافسة بينهما، كما يتحدث أيضًا عن أعماله الفنية الجديدة.

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