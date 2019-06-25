علق المطرب محمود العسيلي، على الهجوم الكبير الذي شنه جمهوره عليه بعد وصفه الفنانة ميريام فارس بـ "الكارتة"، وذلك عبر حسابة الرسمي على موقع التغريدات القصير "تويتر".
وكتب "العسيلي" في تدوينة عبر صفحتة قائلًا :"إلى كل البني آدمين اللي شعركوا كيرلي أو أكرت أحب أقولكو إن أمي شعرها أكرت و أنا كنت أكرت
كانت هذه تفاصيل خبر بعد الهجوم عليه.. محمود العسيلي للجمهور: أمي شعرها أكرت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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