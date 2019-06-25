بعد الهجوم عليه.. محمود العسيلي للجمهور: أمي شعرها أكرت

علق المطرب محمود العسيلي، على الهجوم الكبير الذي شنه جمهوره عليه بعد وصفه الفنانة ميريام فارس بـ "الكارتة"، وذلك عبر حسابة الرسمي على موقع التغريدات القصير "تويتر".

وكتب "العسيلي" في تدوينة عبر صفحتة قائلًا :"إلى كل البني آدمين اللي شعركوا كيرلي أو أكرت أحب أقولكو إن أمي شعرها أكرت و أنا كنت أكرت

قبل ما أبقى أقرع و باعتذر لو سببت أي حساسية.. الموضوع مالوش أي دعوة بشعركوا التحفة الجميل اللي ربنا خلقه كدا.. أنا أقصد واحدة بس خانفة و كارته استهزئت بمصر فقلت أردحلها شوية بالبلدي".