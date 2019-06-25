" أوبرا بنت عربي" تساند المختلفين.. قريبا على السلام

قالت الفنانة وفاء الحكيم، مدير فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الإحتياجات الخاصة التابعة للبيت الفني للمسرح، أن الفرقة تجري البروفات النهائية استعدادا لافتتاح العرض المسرحي الجديد" أوبرا بنت عربي" و الذي من المقرر افتتاحه نهاية شهو يونيو الجاري على مسرح السلام بالقصر العيني.

يقول المخرج هشام علي مخرج العرض:"

أن المسرحية غنائية تمثيلية تقدم دراما فى شكل أسطوري عن كل المختلفين وذوى القدرات والهمم و غريبي الأطوار وأصحاب الاختلافات فى الشكل، و ذلك بمشاركة أكثر من 45 فنان ونجوم السيرك القومى و بمشاركة الحيوانات الحية أيضا.

"أوبرا بنت عربي "من بطولة علاء قوقة، ماهر محمود، نهاد عبد الفتاح، محمد السعداوى، هانى عبد الحى، ياسمين فرج، شريف غانم بمشاركة العديد من الشباب والراقصين المتخصصين فى فنون الهيب هوب وأبناء فرقة مسرح الشمس و أبطال مصر من ذوى القدرات، دراما شعرية إهداء سامح مجاهد ، ألحان أحمد الناصر، ديكور رامه فاروق ،أزياء هالة إمام ، العرض من تأليف ياسمين فرج، اخراج هشام علي.