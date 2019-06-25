بالصور.. انطلاق العرض الخاص لفيلم "قهوة بورصة مصر"

انطلق العرض الخاص لفيلم "قهوة بورصة مصر"، مساء، أمس الاثنين، في أحد السينمات الشهيرة بمدينة 6 أكتوبر، وذلك فى تمام الساعة الثامنة مساء.

حرص حضور العرض الخاص كل من ماجد المصري، محمد

رياض وزوجته رانيا محمود ياسين، وساندرا التونسية، وعلاء مرسي، ياسر الزنكلاوني، وآخرون من الفنانين.

يذكر أن "قهوة بورصة مصر" بطولة مصطفى قمر، محمد لطفي، مدحت

تيخا، صلاح عبدالله، حسن حسني، علاء مرسي، لطفي لبيب، إيناس النجار، رانيا محمود ياسين، أحمد صيام، عبدالله مشرف، نجوى فؤاد، علي حميدة، مروة عبدالمنعم، حنان سليمان، كلوديا حنا، ياسر الزنكلوني، وهاجر الشرنوبي، سيناريو وحوار غادة حنفي، وعلاء مرسي، وإخراج أحمد نور.

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