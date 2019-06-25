بالصور.. انطلاق العرض الخاص لفيلم "قهوة بورصة مصر"

انطلق العرض الخاص لفيلم "قهوة بورصة مصر"، مساء، أمس الاثنين، في أحد السينمات الشهيرة بمدينة 6 أكتوبر، وذلك فى تمام الساعة الثامنة مساء.
حرص حضور العرض الخاص كل من ماجد المصري، محمدرياض وزوجته رانيا محمود ياسين، وساندرا التونسية، وعلاء مرسي، ياسر الزنكلاوني، وآخرون من الفنانين.
يذكر أن "قهوة بورصة مصر" بطولة مصطفى قمر، محمد لطفي، مدحت
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