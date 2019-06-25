منة عرفة شقيقة ريم البارودي في "جوازة مرتاحة"

تواصل الفنانة الشابة منة عرفة بروفات العرض المسرحي "جوازة مرتاحة"، والتي تجسد خلاله شخصية محورية في أحداث العمل، ومن المقرر عرضه على أحد مسارح الغردقة يوليو المقبل.
يشارك في بطولة جوازة مرتاحة ريم البارودي، أحمدصفوت، منة عرفة، هشام إسماعيل، تأليف أحمد الملواني، إخراج محمد جبر، إنتاج حسام الشاذلي.
من ناحية أخرى تنتظر منة عرض مسلسل "بحر"، والذي تشارك في بطولته إلى
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