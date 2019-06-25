خاص- ماغي بوغصن مكرمة في تونس

تسافر النجمة ماغي بوغصن غداً الأربعاء الى تونس حيث من المتوقع أن يتم تكريمها عن مجمل أعمالها في المهرجان العربي للاذاعة والتلفزيون بدورته الـ 20 .

المهرجان، الذي يعتبر من أهم النشاطات الثقافية في تونس، سيحضره حشد كبير من الوجوه الفنيّة في العالم العربي، حيث سيتم تكريم نجوم من لبنان ومصر وسوريا، والجزائر والمغرب.

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وعلمنا ان ماغي سيتم تكريمها في افتتاح المهرجان يوم الخميس 27 حزيران الجاري.

نذكر ان “بوغصن” كانت قد شاركت في رمضان 2019 بمسلسل يحمل عنوان “بروفا” الذي جمعها مع النجم المصري أحمد فهمي.

مسلسل “بروفا” إخراج رشا شربتجي، تأليف وسيناريو وحوار يمّ مشهدي إنتاج شركة إيغل فيلمز لصاحبها المنتج جمال سنان. يضمّ نخبة من نجوم الدراما منهم وسام صباغ، رولا بقسماتي، أليكو داوود، هيام أبو شديد، فيفيان أنطونيوس، نهلة داوود، سميرة بارودي، وسام سعد، ريتا حرب، تاتيانا مرعب، كريستيان الزغبي، بيو شيحان وعدد من الوجوه الشابة الجديدة بأدوار مميزة.