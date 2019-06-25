نجوم عالمية تشارك مشاهير الغناء والكوميديا لإحياء حفلات في قطر

طرح المجلس الوطني للسياحة بالتعاون مع شركة “ذا سوشال ستديو”، تذاكر حفلات نخبة من أبرز نجوم الموسيقى العالمية وفن الكوميديا والغناء، حيث يشهد موسم الصيف في قطر تنظيم مجموعة من الحفلات الموسيقية والترفيهية لتقديم رزنامة حافلة بالترفيه والموسيقى لكل أهل قطر وزوارها.

وسيكون الجمهور على موعد مع قيصر الغناء العربي كاظم الساهر، والنجم الكوميدي العالمي تريفور نوح صاحب البرنامج الشهير “ذا ديلي شو”، وفنان الموسيقى الإلكترونية والـ”دي جي” العالمي مارشميلو.

وقد علقت مشاعل شهبيك من المجلس الوطني للسياحة قائلة: “يسرنا دائما أن نتعاون مع القطاع الخاص لاستضافة نجوم الفن والغناء والكوميديا العالميين خلال موسم الصيف في قطر، أحد أكبر الفعاليات التي ينظمها المجلس الوطني للسياحة”. وأضافت: “إن الترفيه الحضري والعائلي هو أحد المكونات الرئيسية لعروضنا السياحية، ونحن نواصل تطوير هذه الخيارات الترفيهية بما يلائم جميع الأعمار ويرضي كافة الأذواق على مدار الصيف.”

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وسيستضيف مركز قطر الوطني للمؤتمرات جميع هذه الحفلات والعروض، التي سوف تنطلق مهرجان الدوحة السنوي للكوميديا وذلك في 12 يوليو، والذي سيكون تريفور نوح أبرز نجومه.

أما فنان الـ دي جي والموسيقى الإلكترونية المعروف باسم مارشميلو فسوف يقدم أسلوبه الموسيقي الفريد في الدوحة للمرة الأولى، وذلك من خلال حفل موسيقي يقدم في 25 يوليو/ تموز.

فيما سيكون قيصر الغناء العربي الفنان كاظم الساهر مسك الختام لمشاركات المطربين خلال الموسم الصيفي حيث يحيي حفلتين غنائيتين يومي 16 و17 أغسطس/ آب.

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وقال حمزه زهر، المدير العام لشركة ذا سوشال ستديو، بشأن هذه الفعاليات “يأتي موسم الصيف لعام 2019 ليضيف إلى سجل قطر الحافل بالإنجازات على مختلف الأصعدة ولاسيما على الصعيد الفني والثقافي، حيث تستقطب اليوم قطر مجموعة من ألمع الفنانين العالميين والعرب الذي من شأنها التأكيد على موقع قطر الثقافي البارز في المنطقة والعالم من خلال تنظيم رزنامة فعاليات متنوعة وبمشاركة فنانين بمستوى عالمي وبالتالي تكون من أكبر البرامج للعروض الحية في المنطقة.

وأضاف “هذا الإنجاز هو ثمرة الرؤية السياحية الرشيدة والدور الفاعل للمجلس الوطني للسياحة، وسنعمل مع المجلس على تقديم مشهد ثقافي جميل، متنوع، يثري من تجربة السواح والزائرين من جهة والمواطنين والمقيمين من جهة أخرى”.

وتأتي هذه الحفلات والعروض الموسيقية الحية ضمن إطار البرنامج الترفيهي الحافل لموسم “الصيف في قطر” هذا العام، والذي يتضمن مجموعة متنوعة من العروض الثقافية وخيارات الترفيه الملائمة لجميع أفراد الأسرة. ويمكن لأهل قطر وزوارها الاستمتاع بتجربة متكاملة عبر الاستفادة من الخصومات التي تقدمها الخطوط الجوية القطرية وكذلك عروض قطاعيّ الضيافة والتجزئة التي تتواصل حتى 16 أغسطس/ آب.

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