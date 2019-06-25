ترامب بشأن الهجوم ضد إيران : ” لدي كل الصلاحيات ولا حاجة لموافقة الكونجرس “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 25 يونيو 2019 11:51 صباحاً - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات له لموقع ” ذا هيل ” الإخباري عن امتلاكه الصلاحيات لشن أي هجوم على إيران دون الحاجة إلى موافقة الكونغرس .

وأشار إلى إنه يطلع الكونغرس بشكل منتظم على كافة المعلومات التي تخص التوتر المتصاعد بين أمريكا وإيران .. وعلى الرغم من ذلك فعقب في حديثه قائلا : ” ولكن قانونيا لست مجبرا على ذلك ” .

وتشهد الآونة الأخيرة توترا متصاعدا بين الولايات المتحدة وإيران منذ أن خفضت طهران بعض التزاماتها بخصوص الاتفاق النووي متعدد الأطراف المبرم عام 2015 .

ويذكر أن الرئيس الأمريكي وقع يوم أمس أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات جديدة على إيران عقب إسقاط طهران لطائرة أمريكية مسيرة قبل أيام كانت تحلق فوق ولاية ” هرمزغان ” جنوب إيران بحجة إنها اخترقت الأجواء الإيرانية .. بينما أكد الجيش الأمريكي إنها كانت تحلق في المجال الجوي الدولي .