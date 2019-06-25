شاهد.. سخرية من طريقة رقص فيفي عبده على اغنية لـ سعد لمجرد!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 25 يونيو 2019 11:51 صباحاً - نشرت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده مقطع فيديو جديد ظهرت فيه وهي ترقص على اغنية “كارابلانكا” للفنان المغربي سعد لمجرد. وعلقت فيفي عبده على الفيديو كاشفة انها تتواجد في المغرب وقالت: “تحية من المغرب سعد المجرد احبك والله”. وقد سخر بعض متابعي فيفي عبده من طريقة رقصها على هذه الاغنية اذ كتب احدهم “انتي سامعة نفس الاغنية اللي احنا سامعينها ؟ ولا حاطة سماعات” وكتب اخر “سعد المجرد سينتحر بعد رؤيته لهذا الفيديو” وقال اخر “لا دي اغنية لسعد لمجرد مش حمو بيكا انتي فاهمة غلط”.

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