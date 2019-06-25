 شاهد.. الهام الفضالة في متحف “مدام توسو” في هونغ كونغ

كتب امير فتحي في الثلاثاء 25 يونيو 2019 11:51 صباحاً - نشرت الفنانة الكويتية الهام الفضالة مجموعة من الصور لها ولابنتها من متحف الشمع “مدام توسو” في هونغ كونغ. وظهرت الهام الفضالة مع ابنتها الى جانب عدد من التماثيل لشخصيات عالمية مثل انجلينا جولي، اميتاب باتشان، جاكي شان، محمد علي كلاي. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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