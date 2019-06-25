جينيفر لوبيز تحتفل بعيد ميلادها في مصر

كتب امير فتحي في الثلاثاء 25 يونيو 2019 11:51 صباحاً - أعلنت النجمة العالمية ” جينيفر لوبيز ” عن قدومها إلى مصر لإحياء حفلا غنائيا كبيرا يوم التاسع من شهر أغسطس المقبل .

ووجهت جينيفر لوبيز رسالة إلى جمهورها ومحبيها في مقطع فيديو خاص بها تداوله عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي تدعوهم فيه إلى حضور الحفل والاحتفال معها بعيد ميلادها .. قائلة : ” انا أدعوكم للاحتفال بعيد ميلادي هذا العام في مصر يوم 9 أغسطس ” .

ومن المقرر إقامة الحفل في مدينة ” العلمين الجديدة ” بالساحل الشمالي .

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ويأتي هذا الحفل ضمن جولة جينيفر لوبيز الغنائية التي ستبدأ في 7 يوليو المقبل من الولايات المتحدة الإمريكية بمناسبة الاحتفال بعيد ميلادها ال 50 .

ونشر موقع ” ticket egypt ” عن أسعار تذاكر الحفل والتي تنقسم إلى 3 فئات 2000 ج – 3000 ج – 5000 ج .