شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي: تمديد معرض الصور الحصرية للشيخ زايد احتفاءً بعام التسامح والان مع التفاصيل

يُمدد مركز الغاليريا في جزيرة المارية في أبوظبي، معرض الصور الفوتوغرافية احتفاءً بذكرى القائد المؤسس الراحل، الشيخ زايد، طيب الله ثراه، والذي أقامه المركز بالتعاون مع الأرشيف الوطني احتفاءً بعام التسامح، إلى 15 أغسطس (آب) 2019.

وبحسب بيان رسمي تلقى 24 نسخة منه، يقدم المعرض المميز صوراً للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، في 30 لحظة من اللحظات التاريخية في تاريخ تطور الدولة، ويحوي الكثير من الصور التي لم تُعرض من قبل قط للجمهور العام قبل إقامة المعرض حصرياً في الغاليريا.

ويوثق المعرض صوراً لفترة تتجاوز العقدين وتمتد بين 1965و1990 ويلقي الضوء على القيم الأساسية التي يمثلها عام التسامح مثل روح التعايش بين الثقافات وإثراء المجتمع.

وقالت مدير إدارة التواصل المؤسسي والمجتمعي في الأرشيف الوطني بالإنابة، حسنة علي إن "مشاركة الأرشيف الوطني في هذا المعرض تفتح نافذة على العديد من الصور التاريخية التي توثق جهود القائد المؤسس وهو يرسم ملامح مجتمع الإمارات ويتوّجه بتطلعاته السامية وبقيم الإنسانية التي تزيده ترابطاً، وترفع منزلته بين جميع دول العالم".