شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية مبخرة إمبراطور صيني استخدمتها عائلة في تخزين كرات تنس والان مع التفاصيل

بيعت مبخرة برونزية مذهبة تعود إلى القرن السابع عشر فى دار مزادات مقرها سويسرا مقابل 4.9 مليون دولار، بزيادة 6082%عن تقديراتها العالية البالغة 79،260 دولار لسنوات، حيث كانت العائلة التى تملكها تستخدمها لتخزين كرات التنس.

وبحسب موقع "artnet" اعتقدت العائلة منذ فترة طويلة أن القطعة كانت نسخة من القرن التاسع عشر ولم تدرك قيمتها الحقيقية إلا حينما عندما دعوا متخصصًا فى دار المزادات لعرض أعمال أخرى فى مجموعتهم، ورصد الاختصاصى، ريغي بريزويرك، الأمر، وسرعان ما تعرف على ما كان عليه، موقد بخور يعتقد أنه تم تصميمه خصيصًا لإمبراطور صينى قبل حوالى 300 عام، ويتميز بفاوانيا منحوتة بشكل معقد ورأس طائر الفينيق الذهبى على كل جانب، مع جذع مقشور بمثابة مقابض.

ووفقًا لمزاد علنى، بقيت القطعة داخل نفس العائلة الألمانية التى يوجد مقرها فى سويسرا منذ حوالى 100 عام، منذ أن استحوذ عليها الجد فى رحلة إلى الصين، فى عملية البيع فى وقت سابق من هذا الشهر، وتنافس 30 شخصًا على هذه القطعة، وحمل ما يقدر بـ 43،860 يورو إلى 70،180 يورو (49،534 دولار إلى 79،260 دولار).