نانسي عجرم في أول صورة مع ابنتها “لِيا”

متابعة بتجـــــــــرد: تعيش النجمة اللبنانية أجمل مشاعر الأمومة بين بناتها الثلاث ميلا وإيلا ولِيا التي أنجبتها منذ فترة قصيرة.

ونشرت نانسي عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي أوّل صورة لصغيرتها “لِيا” في لقطة عفوية أطلت بها مع الطفلة من حديقة المنزل.

الصورة حصدت عشرات آلاف الإعجابات فور نشرها وتناقلها محبو نانسي عجرم بشكل واسع متمنين لنجمتهم دوام السعادة والاستقرار.

على صعيد آخر، تواصل نانسي العمل على ألبومها الجديد وتستعد قريبًا لدخول الإستوديو وتسجيل الأغاني التي تتعاون فيها مع نخبة من الشعراء والملحنين في الوطن العربي.