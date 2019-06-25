70 ألف توقيع لمنح كيانو ريفز لقب شخصية العام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعد تحوله لبطل شعبي على منصات التواصل الاجتماعي حول العالم، ظهرت مطالبات بالآلاف من نشطاء الإنترنت بمنح النجم الشهير كيانو ريفز لقب شخصية العام من مجلة "تايم" الأمريكية الشهيرة.

وحسب صحيفة "ديلي ميل"؛ فإن ما يزيد على 70 ألف شخص وقّعوا إلكترونيا على عريضة بموقع Change.org في حملة للمطالبة بمنح كيانو ريفز لقب شخصية العام من مجلة "تايم".

وكان أول المدشنين لهذه لحملة شخص يدعى "جاكسون بييم"، ولقيت رواجا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة حتى نجحت في الوصول لـ68,587 ألف توقيع في أسبوع واحد، وتجاوزت 70 ألف توقيع في أقل من أسبوعين.

وتحول كيانو ريفز لبطل شعبي في الأسابيع الأخيرة الماضية، بعد الكشف عن الكثير من حقائق الجانب الإنساني من حياته على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وسبق أن ذكر موقع "زا إيبوك تايمز"، وفقا لمصادر مقربة من "كيانو"، أن نجم سلسلة أفلام "ماتريكس" يكرس حياته سرا لخدمة المحتاجين، بكل ما أوتي من قوة وإمكانيات.

ويعود ذلك للسنوات الأولى من عمل كيانو بمهنة التمثيل في فترة التسعينيات، حيث كان دائما ما يدعم العاملين بموقع تصوير أعماله الفنية ماديا ومعنويا تشجيعا منه لهم على الاستمرار في الكفاح.

وقدم كيانو ريفز للسينما العالمية العديد من الأفلام الناجحة، أبرزها ثلاثية "ماتركس" وثلاثية "جون ويك".