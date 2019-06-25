أميّة ملص: أبحث عن شخصيات جديدة.. وهذه علاقتي بالموضة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أوضحت الفنانة السورية أمية ملص أنها تبحث عن شخصيات جديدة في عالم التمثيل، لم تقدمها سابقا، وقالت في تصريح لموقع فوشيا أنها تشعر بالملل كلما قدمت شخصيات متشابهة، لذلك تريد أن تقدم دوراً مختلفا عما قدمته خلال مسيرتها الفنية. وكشفت عن مشروع تأليف سيناريو شاركت به ككاتبة.

كذلك تحدثت عن علاقتها بمسلسل "باب الحارة" بأجزائه كلها التي شاركت بها، مبينة أنها لم تحدد بعد أطر مشاركتها في الجزء الحادي عشر.

من جانب آخر تحدثت ملص عن علاقتها بالموضة والأزياء والشغف الذي بات يرتكز على أزياء معينة، إضافة إلى اهتمامها بالحفاظ على وزنها ومراقبته.