باسم ياخور يكشف عن ضيف حلقة "أكلناها".. ويصفه بـ "شريك اللحظات الحلوة"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف الفنان السوري باسم ياخور عن ضيف حلقته المقبلة من برنامج أكلناها عبر حسابه في إنستغرام، وهو الفنان فادي صبيح، وفي تعليقه على الفيديو كتب ياخور: "أكلناها مع الصديق الغالي والانسان الجميل وشريك اللحظات الحلوة فادي صبيح الملقب بـ سلنغووووو".

ولقب "سلنغو" عُرف به الفنان فادي صبيح بعد تقديمه شخصية "سليم" في مسلسل ضيعة ضايعة، وبالرغم من مرور سنوات على العرض الأول للمسلسل، إلا أن زملاء صبيح في الفن والجمهور ما زال يعرفه بهذا اللقب.

وبحسب الفيديو، ستحمل الحلقة العديد من اللحظات المرحة والأسئلة المحرجة بين النجمين، خصوصًا أن هناك علاقة صداقة قوية تربطهما بدأت منذ مشاركتهما سويًا في مسلسل "ضيعة ضايعة"، الذي حقق نجاح كبير. واجتمع الثنائي في عدد من الأعمال الفنية، أبرزها مسلسل "الولادة من الخاصرة"، بالإضافة لسلسلة "بقعة ضوء".

وعلى صعيدٍ آخر، حقق الفنان السوري فادي صبيح نجاح كبير في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "دقيقة صمت"، من بطولة عدد من نجوم سوريا ولبنان أبرزهم عابد فهد، خالد القيش، ستيفاني صليبيا، فادي أبو سمرة وآخرون، وهو من كتابة سامر رضوان وإخراج شوقي الماجري، وجسد صبيح فيه شخصية "أبو العزم"، والتي قدمها باحترافية كبيرة، حيث لاقى دوره إعجاب النقاد والجمهور.