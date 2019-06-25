شكرا لقرائتكم فلسطين.. اكتشاف أثري "يضيء" موقع مولد المسيح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال مسؤولون فلسطينيون، السبت، إنهم يعتقدون أنه تم اكتشاف جرن المعمودية خلال أعمال الترميم والتجديد في كنيسة المهد، ما يتيح مزيداً من الدراسات التي تلقي الضوء على موقع مولد المسيح.

وأفاد رئيس اللجنة الفلسطينية المكلفة بترميم الكنيسة، زياد البندك، السبت، بأن خبراء دوليين سيصلون إلى بيت لحم لفحص الجرن.

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ووصف البندك الجرن البيزنطي بأنه اكتشاف "هائل"، وكان مغطى في السابق بالجرن المعروف الأكبر حجماً.

في 2013 ضمت منظمة اليونسكو الكنيسة إلى قائمة التراث العالمي، وأطلقت مشروع ترميم مدته خمس سنوات لإصلاح عقود من الإهمال بالكنيسة التاريخية.

وخلال الأعياد، خاصة خلال فترة عيد الميلاد، تجتذب الكنيسة حجيجاً وسائحين إلى المدينة الواقعة في الضفة الغربية المحتلة.