دعوات للتسامح ومحام يطالب بمنع دخول ميريام فارس إلى مصر

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""الخليج 365"" من بيروت: تستمر تداعيات تصريح الفنانة ميريام فارس في المغرب رغم اعتذارها من "الشعب المصري الحبيب" وتأكيدها على أن كلامها فسِّرَ على غير ما قصدته. حيث رفع المحامي سمير صبري دعوى مستعجلة لمنع دخول الفنانة اللبنانية ميريام فارس الأراضي المصرية. وبنى حيثياته على تصريحها في المؤتمر الصحافي بمهرجان موازين في المغرب والتي جاء فيها بأنها "ثقيلة" على مصر، ومتطلباتها أصبحت أكبر من أن يتحملها منظمو الحفلات".

واعتبر "صبري" أن المغنية اللبنانية أساءت لمصر التي استقبلت نجوما عالميين كـ"ياني" وماجدة الرومي وغيرها من كبار الفنانيين الذين تقاضوا أضعاف ما تتقاضاه.



في مؤتمر ملحم زين

هذا وحضرت قضية تصريح "فارس" في المؤتمر الصحفي الذي عقده الفنان ملحم زين. حيث سئِلَ عن رأيه بما صدر عن مواطنته، فأجاب:" هناك مثل يقول إلتمس لأخيك سبعين عذراً، فلنجد الأعذار دائماً في المناطق الإيجابيّة".

ورأى أن غرور الفنّان متعباً له بالدرجة الأولى، لأنه عندما يظنّ نفسه كبيراً جداً فهذه مشكلة كبيرة.

وفيما أكد على أنه لا يقصد "فارس" بكلامه حول الغرور، أضاف: عندما أزور بلاداً كتونس أو مصر أو أيّ بلد ملتهب أمنياً، ويُطلب منّي أن أخفّض من أجري لأكون مع الجمهور الذي يحبّني، أقبل بذلك دون تردّد.

"طعيمة" يقبل اعتذارها

من جهته الشاعر أمير طعيمة غرّد عبر صفحته الشخصية على موقع "تويتر" كاتبا: "الهدف مش شخصي لا سمح الله، الهدف ان أي حد صغير أو كبير يفكر قبل ما يحط كلمة مصر في جملة مفيدة".

وقبل اعتذارها موضحاً: "رسالتنا وصلت وميريام اعتذرت والموضوع انتهى، جل من لا يخطأ، واحنا أكبر من اننا نفضل نتكلم في خطأ تم الاعتذار عنه". علماً أنه سبق وهاجمها بشدة قائلاً: "معظم نجوم الصف الأول في لبنان أقاموا حفلات في مصر بعد الثورة زي إليسا ونوال ونانسي وراغب وحتى العظيمة ماجدة الرومي وغيرهم".

وتابع: "وأنا وإنتي عارفين الأرقام وإنهم بياخدوا أجر يفوقك بمراحل والفرق الكبير بينهم وبينك. بلاش مصر يا ميريام، إن مكنش من باب الأدب يبقى من باب الذكاء".

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"الهواري": "العبي بعيد يا شاطرة"

من جهته المخرج المصري مجد الهواري نشر بيان الاعتذار من فارس بصورة عبر حسابه على "إنستغرام" رافضاً قبول اعتذارها الذي اعتبره أقبح من الخطأ نفسه. وأرفقه بتعليق طويل، قال فيه: "العبي بعيد يا شاطرة..اعتذارك غير مقبول". وأضاف: "إحنا مش قد أجرك، طب شوفي سبب تاني، إحنا لو عايزينك في شغل حالا أقسم بالله هتيجي ماشية على رجليكي علشان تشتغلي في مصر".

السعدني

الفنان أحمد السعدني عاتب نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر على قبول اعتذار ميريام، وسأل: "هو فعلاً الأستاذ هاني شاكر قبل اعتذار الأخت ميريام وعفا الله عما سلف وكده؟ لماذا لم يتم مع هذه الحالة كما تم التعامل مع شيرين؟ ولا احنا زي القرع!! نرجو التوضيح". في إشارة منه للتحقيق الطويل الذي خضعت له الفنانة شيرين عبد الوهاب عقب كلامها غير المقصود في حفل البحرين.

شاكر

وأكد نقيب المهن الموسيقية المصرية هاني شاكر أنه استمع إلى تصريحاتها بنفسه، وقبل اعتذارها بعد أن تلقى مكالمة هاتفية منها شرحت فيها مضمون تصريحها مؤكدة على أنها لم تقصد الإساءة وأن كلامها فُسِّرَ على "غير المقصود". وذلك في مداخلة هاتفية أجراها مع برنامج "مساء DMC"، حيث قال أن الموضوع أخذ أكبر من حجمه. مشيراً إلى أنها بدت منهارة وحزينة جداً على تفسير كلامها بهذا الشكل، مشددة على أنها لا تقبل أي إهانة على المصريين، ولا تستطيع التعالي عليهم."

وأضاف موضحاً أنها كانت تشرح لماذا لم تعد تستطيع إحياء أكثر من حفلتين في الأسبوع داخل مصر في ردها على سؤال. فأجابت بأنه مع ارتفاع أجرها نتيجة متطلبات فنية، بات الأمر صعباً على المنظمين لاستقبالها بشكلٍ متكرر، ولم تقصد أن أجرها غالي على مصر.

ولفت إلى أنها "أرسلت اعتذاراً مكتوباً قبيل الحفلة، وقبلته، بعد أن وعدتني بالاعتذار من الشعب المصري رسمياً في الفيديو، أتمنى أن يقبل الجمهور هذا الاعتذار."

