خاص| في عيد ميلادها.. نهال عنبر تكشف جديد أعمالها الفنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

قالت الفنانة نهال عنبر، إنها تجري حاليًا البروفات الخاصة بمسرحية "اللي رسمت الطريق" بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

وأضافت عنبر التي تحتفل اليوم بعيد ميلادها، لـ"الخليج 365" أن المسرحية تتناول حياة مصريات رائدات مثل سميرة موسى، ودرية شرف الدين، وكثير من النساء اللائي ساهمن في الحركة النسائية المصرية.

وتابعت أنها تقوم بتصوير حلقات جديدة من برنامج "كلام ستات" المذاع على قناة "أون إي".

وشاركت عنبر، في دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل "حكايتي" من تاليف أحمد عبدالمعطي وإخراج أحمد سمير فرج.​