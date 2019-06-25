محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر: انتهى المطرب أحمد سعد، من تسجيل أغنية جديدة، ضمن ألبومه المقرر طرحه قريبًا. وكتب سعد عبر حسابه في "انستجرام": "إن شاء الله.. غنيت أغنية النهاردة.. هتكون سبب في اكتئاب ناس كتير.. آسف مش بإيدي.. من ألبوم صيف 2019". ​

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كانت هذه تفاصيل خبر أحمد سعد عن أغنيته الجديدة: "هتكون سبب في اكتئاب ناس كتير" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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