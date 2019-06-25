وجهت الفنانة اللبنانية ميريام فارس الشكر للمصريين وللفنان الكبير هاني شاكر نقيب الموسيقيين في مصر من خلال كلمة بالفيديو، حرصت أن تقدمها قبل الصعود للمسرح لإحياء حفلها في المغرب. وقالت من خلال الفيديو، إن الفنان هاني شاكر أنصفها وفهم المعنى الذي أرادت أن تقوله في المؤتمر الصحفي وفهم بشكل خاطئ، موضحة أنها تعتبره أخ وأب لها وأنه لولا مصر والمصريين لم يكن يتسني لها أن تكون في المغرب لتقف أمام 160 ألف من الجمهور، ممن حرصوا على حضور حفلها هناك، مجدده اعتذارها للمصريين، وشكرها لكل من أنصفوها، لأنها تحب المصريين من كل قلبها.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. ميريام فارس للمصريين: “بحبكم من كل قلبي وشكرا لمن أنصفني” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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