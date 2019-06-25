كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جينيفر لوبيز تحتفل بعيد ميلادها في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحيي النجمة العالمية جينيفر لوبيز، حفلًا غنائيًا كبيرًا في مصر في التاسع من شهر أغسطس المقبل.

ومن المقرر إقامة الحفل في مدينة "العلمين الجديدة"، حيث ستقدّم خلاله لوبيز أشهر أغنياتها القديمة والجديدة.

ووجهت جينيفر لوبيز رسالة إلى الجمهور ومحبّيها، دعتهم من خلالها في فيديو خاص إلى الإحتفال معها بعيد ميلادها في الحفل فقالت: "أنا أدعوكم للإحتفال بعيد ميلادى هذا العام فى مصر..9 أغسطس".