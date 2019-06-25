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محكمة الأسرة في الكويت ترفض دعوى أنغام ضد طليقها

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ريهام عسل 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الثلاثاء 25 يونيو 2019 09:54 صباحاً - كشفت وسائل إعلام خليجية عن رفض محكمة الأسرة بدولة الكويت الدعوى التي أقامتها المطربة المصرية ” أنغام ” ضد طليقها الملحن الكويتي ” فهد ” والتي طالبته فيها بزيادة نفقة ابنهما ” عبد الرحمن ” المقيم معها في مصر منذ طلاقهما وفي حضانتها   .

وقد قامت أنغام في يناير الماضي بتحريك هذه الدعوى القضائية ضد طليقها ضمن أزمات عديدة حدثت بينهما عقب الطلاق بعد زواج استمر لمدة 3 سنوات منذ عام 2004 وانفصلا في عام 2007 .

وكان آخر هذه الأزمات قيام أنغام بالتوقيع على تعهد بالسماح لأسرة ابنها ” عبد الرحمن  ” برؤيته .

 

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