حصري- نجمة مصرية مفاجأة شركة “لايف ستايلز ستوديوز”… قريبًا

حصري- بالرغم من أنه حالياً في إجازته الصيفيّة في مدينة “كان” جنوب فرنسا، إلا أن ذلك لم يمنع صاحب شركة “لايف ستايل ستوديوز” من أن يخصص متسعاً من الوقت للاستماع الى اغنيات جديدة تعرض عليه للإنتاج.

هذا هو صاحب شركة “لايف ستايلز ستوديوز” المنحاز دائماً للاغنية العربيّة التي تجري في دمه عن قناعة بأن ثقافة الشعوب تُترجم في فنها وان ثقافة العرب تمتد الى جذور عديدة وعريقة.

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فماذا في كواليس آخر تحضيرات الشركة ومن هم الفنانين الجدد الذي يستعدون للانضمام اليها؟

فقد علم موقع “الخليج 365” بأن شركة “لايف ستايلز ستوديوز” وعن طريق الشاعر والملحن الكبير محمد رفاعي، عرضت أغنية جديدة باللهجة المصرية على الفنانة والممثلة المصرية رنا سماحة ومن المتوقّع أن يتم الاتفاق النهائي عقب إضافة التوزيع الموسيقي وتسجيل صوت رنا على الأغنية التي كتب كلماتها ولحنها الرفاعي نفسه.

وقد توقّف المعنيون بالاغنية عند التوزيع الموسيقي وكان امراً شاقاً حسم أمرهم في الاختيار ما بين توزيع شرقي بحت او آخر معاصر اكثر يميل الى الشباب، ما يستوجب انتقال فريق العمل كاملاً الى إسطنبول لتوزيعها وهذا ما حصل. فقد اقترحت الشركة بالفعل تنفيذ التوزيعين واختيار الافضل بينهما واكثرهما انسجاماً مع الاغنية وشخصية رنا الفنية.