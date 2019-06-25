Jun 25, 2019
بعد ان كشفت الممثلة الأميركية غوينيث بالترو خلال مقابلة لها مع صحيفة الصنداي تايمز، بأنها لا تعيش مع زوجها الكاتب الاميركي براد فالشوك بشكل دائم، فهو يبقى معها في منزلها أربعة أيام في الأسبوع فقط، ويقضي باقي الأيام في منزله الخاص، حيث تعتقد بأن ذلك يضفي تجاذبا على العلاقة.
رصدت عدسات الكاميرات “بالترو” وهي تتناول عشاءً رومنسياً مع زوجها وذلك خلال رحلة رومنسية لهما في فلورنسا – ايطاليا.
ثم رصدتهما الكاميرات وهما يتنزهان ويحتضنان بعضهما في لقطة رومنسية مميزة.
نذكر ان غوينيث بالترو تزوجت براد فالشوك في سبتمبر 2018 في حفل خاص اقيم داخل منزل الثنائي في مدينة نيويورك حضره عدد قليل من الوجوه المعروفة، اضافة الى الاهل والاصدقاء المقربين.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- بعد قرارها الصادم، غوينيث بالترو مع زوجها بلقطة عاطفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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