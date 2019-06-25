فوشيا شو: الشاكرية سبب أزمة نوال الزغبي وزياد برجي.. وهل يغفر الجمهور زلة لسان ميريام فارس؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نعرض اليوم الحلقة الـ 14 من برنامج "فوشيا شو"، مع الإعلاميّة، ناديا الزعبي، لنرصد لكِ أحداث الأسبوع من أخبار المشاهير، والموضة، والعلاقات بطريقة خفيفة، ولطيفة.

علاقات

هل تقبلينَ أن تكوني "الرجل الثاني" في بيتكِ؟

المشاهير

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موضة

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